Aplazada la VI edición del Festival Ilustrado de Ferrol al 29 y 30 de mayo por la previsión de lluvia

5 mayo, 2026 Dejar un comentario 144 Vistas

Martina Aneiros, Maica García y Patricia Pérez presentando el VI Festival Ilustrado | Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol ha decidido aplazar la celebración de la VI edición del Festival Ilustrado debido a la previsión de lluvias para los días 8 y 9 de mayo. Así lo ha comunicado este martes la concejala de Turismo, Maica García.

Según ha explicado la edil, las condiciones meteorológicas adversas obligan a reprogramar el evento, que finalmente se celebrará los días 29 y 30 de mayo.

Desde el consistorio señalan que la programación prevista se reorganizará para esas nuevas fechas y será anunciada próximamente, una vez quede cerrada de forma definitiva.

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