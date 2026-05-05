Cris de Caldas inaugura a programación do Día das Letras Galegas en Valdoviño

O Concello de Valdoviño inaugura esta semana a programación especial con motivo do Día das Letras Galegas 2026 adicado á xornalista e escritora Begoña Caamaño. Faino cunha nova entrega do ciclo de teatro Ven o Venres, que protagoniza a narradora Cris de Caldas. Este venres 8, ás 20:00 horas, presentará no auditorio da casa da cultura o seu espectáculo «Mitoloxías disidentes. A caixa de Begoña».
A función chega ao municipio co apoio da Secretaría Xeral da Lingua, e está dirixida a un público adulto. A entrada é de balde e libre ata completar aforo.
Este espectáculo de narración oral achega ao público a vida e a obra de Begoña Caamaño como unha homenaxe viva, revisitando os mitos que ela mesma reescribiu (Penélope, Circe, Morgana…) e engadindo outros.
Deste xeito, a través da palabra, confrontarase a versión tradicional deses mitos coa mirada da autora, ofrecendo outras lecturas posibles, máis xustas e máis libres.