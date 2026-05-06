A Deputación da Coruña inviste preto de 770.000€ na mellora de equipamentos e transporte de 84 entidades deportivas

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A Deputación da Coruña acaba de conceder dúas liñas de axudas en materia deportiva que suman un investimento total de 769.926,22 euros, que chegarán a 84 entidades deportivas da provincia. O obxectivo destas subvencións é fortalecer o tecido de clubs na provincia, axudándolles, por unha banda, na compra de material e na modernización de instalacións —liña da que se benefician 75 entidades—, e pola outra, a compra de vehículos para realizar desprazamentos, que chega a 10 clubs.

No que respecta ás axudas para mellora de infraestruturas e compra de equipamento, os beneficiarios poden adquirir material técnico esencial como poden ser embarcacións de remo, sistemas electrónicos de cronometraxe, tatamis para artes marciais, aparellos de ximnasia cardiovascular ou obstáculos de hípica.

Así mesmo, a subvención contempla reformas menores en instalacións, tales como acondicionamento de pavillóns, a mellora de iluminación a tecnoloxía LED ou o peche perimetral de pistas de tenis e pádel.

Pola súa banda, o segundo programa está dirixido exclusivamente á compra de vehículos de uso deportivo. Esta partida está pensada para dar resposta a unha demanda frecuente nos clubs que participan en competicións federadas: a necesidade de contar con medios de transporte propios. Con estas axudas provinciais, dez entidades poderán adquirir furgonetas novas —habitualmente de 9 prazas— destinadas ao traslado de xogadores, adestradores ou material.

O deputado de Deportes, Antonio Leira, destaca que dende a Deputación “somos conscientes de que a práctica deportiva esixe unha renovación constante do material”. Sinala que con estas subvencións, o obxectivo é que “ningún club quede atrás por falta de equipamento ou dificultades loxísticas”. Por último, puxo en valor “a gran diversidade de disciplinas beneficiadas”, o que demostra a “riqueza e vitalidade deportiva na nosa provincia”.

As entidades beneficiarias e os importes concedidos poden consultarse nas seguintes ligazóns:

Infraestruturas e equipamentos deportivos:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/29/2026_0000002681.pdf

Vehículos de uso deportivo:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/29/2026_0000002683.pdf