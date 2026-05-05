O Parrulo Ferrol acerca el fútbol sala y los hábitos saludables al CEIP Isaac Peral

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La plantilla de O Parrulo Ferrol sigue estrechando lazos con la comunidad educativa a través de nuevas visitas a colegios de la ciudad y la comarca. En esta ocasión, el turno fue para el CEIP Isaac Peral, donde el club acudió acompañado por la Fundación Gadesport en una iniciativa centrada en el deporte y la vida saludable.

Los jugadores Iván Rumbo, Gonzalo Santa Cruz, Caio César y Niko Vukmir fueron los encargados de interactuar con el alumnado de 3º a 6º de Primaria, con quienes compartieron su experiencia en la élite del fútbol sala. A lo largo de la jornada, abordaron tanto aspectos de su rutina profesional como vivencias personales dentro del deporte, incidiendo también en la importancia de mantener hábitos saludables.

La sesión no se quedó solo en la teoría. Aprovechando que la actividad se desarrolló en el pabellón del propio centro, los escolares pudieron poner en práctica algunos de los consejos recibidos mediante ejercicios con balón, rondos y un pequeño partido.

Como cierre, se realizó un sorteo de regalos entre los participantes y se animó al alumnado a asistir al próximo encuentro del equipo, que se disputará el sábado 16 a las 13:00 horas frente al Barça en el pabellón de A Malata.