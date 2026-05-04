El BBCA masculino cae en Lugo ante Ensino y complica sus opciones de playoff

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El Club Baloncesto Costa Ártabra no pudo sumar en su visita a Lugo y cayó por 78-69 ante el Ensino en un encuentro marcado por la falta de acierto en los tiros libres y varios momentos de desconexión que terminaron por condenar a los ferrolanos.

El partido comenzó cuesta arriba para los ártabros, que encajaron un parcial de 10-0 en los primeros compases, obligando a reaccionar desde el banquillo con un tiempo muerto cuando apenas se habían disputado dos minutos y medio. Pese a mejorar con el paso de los minutos, el primer cuarto se cerró con un claro 28-15 para los locales.

La reacción llegó en el segundo periodo, en el que el Costa Ártabra mostró su mejor versión. Una defensa sólida y mayor fluidez en ataque permitieron recortar diferencias hasta dejar el marcador en un ajustado 37-35 al descanso, devolviendo las opciones a los visitantes.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios volvió a aparecer otra desconexión clave. Un parcial de 16-0 para el Ensino volvió a abrir brecha y obligó de nuevo a los ferrolanos a remar contracorriente. Aun así, el equipo logró mantenerse con vida al final del tercer cuarto (63-52).

En los últimos diez minutos, el Costa Ártabra lo intentó sin éxito. La falta de acierto, especialmente desde la línea de tiros libres durante todo el partido (14 de 34), junto a rebotes ofensivos del rival en momentos decisivos y pérdidas de balón, impidieron culminar la remontada.

Con este resultado, el conjunto ferrolano pierde el control sobre su futuro en la lucha por el playoff. Ahora deberá ganar los dos encuentros que le restan y esperar un tropiezo del Novobasket, que podría producirse en su partido aplazado ante Tui o en el duelo del próximo fin de semana frente al propio Ensino, antes de medirse al Costa Ártabra en la última jornada en Ferrol.

En el apartado anotador, destacaron Isma, con 17 puntos, y David, con 13. También sumaron Unai (6), Rivas (7), Fuertes (7), André (6), Pita (4), Pevi (4) y Adri (8).