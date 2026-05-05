El alcalde de Ferrol recibe al comité organizador de la II Xornada de Enfermaría del área sanitaria

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo este martes un encuentro con representantes del comité organizador de la II Xornada de Enfermaría del Área Sanitaria de Ferrol.

La delegación estuvo encabezada por Isabel Turnes, directora de Enfermería y presidenta del comité, quien presentó al regidor los detalles de este encuentro profesional.

La jornada, que se celebrará el próximo 21 de mayo en el salón de actos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, llevará por lema ‘Os nosos profesionais, o noso futuro: 50 anos coidando e avanzando’. Esta edición conmemora además el 50 aniversario del Hospital Arquitecto Marcide, efeméride que se celebra a lo largo de este 2026.

Durante la reunión se abordaron los principales objetivos de esta cita, que reunirá a profesionales del ámbito sanitario para poner en valor el papel de la enfermería y su evolución a lo largo de las últimas décadas.