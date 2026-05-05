La Policía Local de Ferrol contará con un servicio especializado de análisis de drogas en conductores

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso en materia de seguridad vial con la puesta en marcha de un servicio especializado para la detección de drogas en la conducción, que permitirá a la Policía Local de Ferrol mejorar el control sobre este tipo de conductas.

La Junta de Gobierno local ha aprobado la contratación de un servicio integral que incluirá la recogida, transporte, recepción, análisis y entrega de resultados de muestras de saliva tomadas a usuarios de la vía. Este sistema permitirá determinar de forma cuantitativa la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo, contribuyendo así a una conducción más segura.

Entre las drogas que serán objeto de análisis figuran la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y sus derivados, así como opiáceos, benzodiazepinas, metadona, zolpidem y ketamina. Los resultados se emitirán en un plazo máximo de siete días hábiles desde la remisión de las muestras.

Hasta ahora, la Policía Local no disponía de los medios materiales ni personales necesarios para realizar este tipo de pruebas con garantías, por lo que la contratación de este servicio se considera clave para ofrecer una respuesta más eficaz ante el consumo de drogas al volante, una de las principales amenazas para la seguridad vial.

El contrato contempla también el suministro de dispositivos para la recogida de fluidos orales, así como sistemas de etiquetado y precintado que garanticen la integridad de las muestras. La empresa adjudicataria deberá recogerlas en la Jefatura de la Policía Local en un plazo máximo de 24 horas desde el aviso, asegurando la cadena de custodia.

Esta iniciativa se enmarca en lo establecido por el Real Decreto Legislativo 6/2015, que prohíbe circular con presencia de drogas en el organismo y obliga a los conductores a someterse a las pruebas de detección cuando sean requeridos por los agentes.

El presupuesto del contrato asciende a 26.136 euros. Con esta medida, el Concello de Ferrol busca reforzar la prevención de accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa en beneficio del conjunto de la ciudadanía.