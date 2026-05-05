Rey Varela conoce la labor del centro ocupacional de Aspaneps en Fene

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado de la concelleira de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, recibió esta mañana a una representación de Aspaneps, encabezada por su directiva, en un encuentro en el que también participaron usuarios del centro ocupacional y dos profesionales de las áreas de terapia ocupacional y psicología.

Durante la reunión se dio a conocer el trabajo que se realiza en este centro, ubicado en Perlío, que fue creado en el año 1992 con el objetivo de atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

En estas instalaciones se desarrollan distintos obradoiros, como los de serigrafía, artesanía creativa, compostaxe comunitario, jardinería y reciclaje de plásticos. Además, el centro cuenta con servicios especializados en psicología, trabajo social y terapia ocupacional.

En el transcurso del encuentro, los usuarios hicieron entrega al regidor de una invitación para asistir al 45+1 aniversario de Aspaneps, que se celebrará el próximo 16 de octubre en el edificio de Afundación.

Por su parte, el alcalde se interesó por el funcionamiento diario de los distintos talleres, así como por los servicios que prestan los profesionales del centro, y felicitó a la entidad por este próximo aniversario, señalando que “estarei encantado de poder participar”.