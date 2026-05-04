La Xunta destaca La Vuelta Femenina, que discurrirá hasta el miércoles, como un «escaparate para el turismo»

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El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este domingo en el corte de la cinta de salida de la primera etapa de La Vuelta Femenina 2026, y ha puesto en valor este tipo de eventos «que funcionan como un escaparate para el turismo, con un alto impacto internacional».

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, La Vuelta Femenina cuenta con siete etapas y más de 800 kilómetros de recorrido, de las cuales cuatro etapas discurren por las cuatro provincias gallegas entre el tres y el seis de mayo.

El primer itinerario ha salido de Marín, y «sitúa a Galicia como escaparate paisajístico y deportivo de primer nivel» antes de continuar hacia León y Asturias y culminar en el Alto de L’Angliru. En este contexto, el pelotón completó un recorrido de 113 kilómetros hacia Salvaterra de Miño, pasando por los municipios de Cangas de Morrazo, Moaña, Pazos de Borbén y Ponteareas.

A la jornada de este domingo también ha asistido el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quien remarcó que el evento confirma a las Rías Baixas como un territorio amigo del ciclismo y a Pontevedra como «la provincia del deporte».