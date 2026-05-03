Derbi gallego para el recuerdo con empate a todo en A Malata entre O Parrulo Ferrol y Noia Portus Apóstoli

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Un punto más para el casillero de O Parrulo Ferrol en esta recta final de temporada, tras empatar 3-3 ante el Noia Portus Apóstoli, en el derbi gallego de la Primera División, correspondiente a la 28ª jornada, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Los anteriores partidos disputados en esta temporada entre ambos equipos fueron un espectáculo sobre la pista y este último enfrentamiento no iba a ser una excepción, empezando fuerte con una falta en el borde del área para el visitante Churrasco que despeja Caio César, que rápidamente era respondida por los ferrolanos con una ocasión al segundo palo al que no lograba llegar Jhoy por muy poco.

Schütt daba el primer disgusto a la parroquia ferrolana en su primera subida al ataque, sorprendiendo con un disparo desde fuera del área que acababa dentro de la portería, anotando el 0-1 y tuvieron cerca el segundo en un tiro raso de Churrasco en el borde del área que se marchaba por nada.

Los problemas empezaban para el Noia Portus Apóstoli a partir del minuto 8, al llegar a su quinta falta, obligándoles a realizar un juego más conservador, algo que sabían aprovechar los jugadores de O Parrulo Ferrol, con Malaguti metiendo dentro la primera que tenía, con un tiro cruzado raso en el borde del área.

Los visitantes cometían la sexta falta y los ferrolanos tenían un doble penalti, pero Schütt le adivinaba las intenciones a Diogo. El jugador parrulo se quitaba esta espinita tan solo dos minutos después, en una nueva falta, que al ser casi en la línea del área era un tiro sin barrera como si fuera un penalti. Aquí Diogo no perdonaba para darle la vuelta al partido enviando el balón lejos del alcance del meta, dejando el marcador en 2-1 al descanso.

El segundo tiempo continuaba igual que el primero, con mucha intensidad, sin un dominador claro, en un duelo muy físico y que, por momentos, era un correcalles, en un duelo bonito para el espectador, pero de mucha cabeza sobre la pista para no cometer errores.

En este ida y vuelta, en una rápida recuperación del Noia Portus Apóstoli, Rubén Orzáez introducía el balón en su propia portería al querer despejar un centro al segundo palo, volviéndose a empatar un partido que solo mantenía dos minutos esta igualdad, lo que tardaba Jhoy en sacarse un tiro cruzado raso casi sin ángulo, que el meta lograba tocar, entrando llorando el balón en la portería.

La alegría para la afición parrula duraba muy poco, lo que tardaba Montero en sorprender con un gol por la escuadra en la frontal del área en una rápida jugada, para volver a establecer las tablas en el luminoso.

David Pazos dio un susto en el cuerpo a los locales en otra rápida jugada por banda, al rematar dentro del área al primer toque solo ante Caio César, pero el meta parrulo estaba atento para salvar a su equipo y, en la otra área, también la tenía Malaguti con un tiro cruzado raso en el borde que se escapaba.

Los ferrolanos tendrían la más clara con un balón de Jhoy al larguero desde el borde del área, como también Malaguti lo intentaba nuevamente al recibir un balón largo desde atrás, quedándose solo delante de Schütt, pero el meta sacaba una gran mano.

Se llegaba a los últimos minutos, con el Noia Portus Apóstoli sacando a Biel como portero-jugador, encontrándose con una gran defensa parrula que no dejaba huecos, mientras que ya, dentro de los últimos sesenta segundos, Diogo hacía lo mismo para los ferrolanos, llegando a forzar una sexta falta de los visitantes, pero su lanzamiento raso de doble penalti se le marchaba fuera por poco, por lo que finalmente este 3-3 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 35 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Family Cash Alzira, en un partido que se disputará el viernes 8, a las 20:30 horas, en el Palau d´Esports de Alzira.

O Parrulo Ferrol: Caio César, Novoa, Jhoy, Rubén Orzáez, Malaguti – también jugaron – Iván Rumbo, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Bruno Días, Niko Vukmir y Penezio.

Noia Portus Apóstoli: Schütt, Douglas, Thierry, Ismael, Churrasco – también jugaron – Gui Lima, Montero, Macedo, Biel y David Pazos.

Árbitros: Juan José Cordero y Pedro Carrillo, junto con Borja Darriba como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités andaluz y gallego). Amonestaron a los locales Novoa y Gonzalo Santa Cruz; como a los visitantes Montero, Biel, Douglas, Ismael, Churrasco y a su entrenador David Palmas.

Goles: 0-1 Schütt min.4, 1-1 Malaguti min.11, 2-1 Diogo (tiro sin barrera) min.16, 2-2 Rubén Orzáez (propia puerta) min.26, 3-2 Jhoy min.28, 3-3 Montero min.29.

Pabellón: A Malata.