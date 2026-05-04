El BNG de Ferrol reclama mejoras en el bulevar de As Pías y critica deficiencias en la obra

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El BNG de Ferrol ha solicitado al gobierno local una serie de actuaciones para mejorar el bulevar de As Pías, durante la última comisión de Urbanismo. La propuesta nacionalista incluye medidas para incrementar las zonas verdes, corregir defectos de construcción y completar los tramos aún pendientes de ejecución.

Entre las principales demandas, el BNG plantea la plantación de más árboles y vegetación en varios puntos del bulevar, especialmente en el tramo comprendido entre la plaza de Rafael Bárez y la glorieta de la calle Nova, así como en la zona paralela al parque Pablo Iglesias y en el tramo entre la calle Nova y la glorieta de la Trinchera, en el lado de la calle Santa Comba.

El concejal nacionalista Roberto Montero defendió esta iniciativa señalando que las zonas arboladas mejoran la calidad de vida urbana y criticó la falta de sombra en el entorno: “Entendemos que deixar está zona sen arboredo sería privar a veciñanza de poder desfrutar desta zona os días de máis calor. Quen vai sentar nun banco no verán a pleno sol?, Máis compre recordar que estamos diante dun goberno do PP que aposta polo cemento o coche privado e a motoserra como ven de facer na praza de Rosalía ou na Avenida de Irmandiños”.

Asimismo, el BNG denunció problemas en los sumideros situados en las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, donde aseguran que se producen acumulaciones de agua en días de lluvia, dificultando el acceso a los vehículos. Montero explicó que “os días de moita choiva as prazas de mobilidade reducida acumulan contra a beirarrúa unha altura de auga de máis de sete centímetros”, apuntando a deficiencias en el diseño del drenaje.

La formación también reclama soluciones para otros problemas detectados, como la dispersión de residuos en las papeleras debido al viento, proponiendo la instalación de modelos con tapa o sistemas más adecuados.

Por último, los nacionalistas criticaron la falta de avances en la remodelación del tramo entre la carretera de Castela y el arco de Porta Nova, que sigue pendiente pese a la finalización del resto del bulevar. En este sentido, Roberto Montero acusó al gobierno municipal de falta de planificación y aseguró que “non parece de recibo que o Ministerio, por certo con moito retraso, acabe a obra das Pías e que ao goberno municipal non lle dera tempo a facer nada nove meses despois da inauguración e apertura o tráfico”.