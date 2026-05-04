Ferrol destina más de 110.000 euros en ayudas a entidades sociales de la ciudad

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El Concello de Ferrol ha aprobado una nueva línea de ayudas por valor de 112.000 euros destinada a reforzar el trabajo de diversas entidades sociales que desarrollan programas fundamentales como complemento a los servicios sociales municipales.

La junta de goberno local dio luz verde este lunes a la renovación de cinco subvenciones nominativas que permitirán a estas asociaciones continuar con su labor en distintos ámbitos, desde la inclusión social hasta la atención sociosanitaria o el apoyo a personas con discapacidad.

Entre las principales partidas destaca la concedida a la Asociación Síndrome de Down Teima Ferrol, que recibirá 40.000 euros para el desarrollo del proyecto ‘Participando, inclusión en la vida adulta’. Por su parte, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra contará con una aportación de 33.000 euros para mantener el servicio de interpretación de lengua de signos y su actividad ordinaria.

En el ámbito sociosanitario, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer percibirá 15.000 euros destinados al programa Estimulanet, centrado en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Asimismo, la Asociación Socio-Cultural ASCM recibirá 20.000 euros para labores de asesoramiento a personas con discapacidad y para facilitar su movilidad mediante transporte adaptado.

Finalmente, el Concello también renovará su colaboración con Asotrame, entidad dedicada al apoyo a personas trasplantadas de médula ósea, que contará con una ayuda de 4.000 euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó la importancia de estas ayudas y señaló que “reafirmamos a noso compromiso coas entidades sociais, que constitúen un piar esencial e un apoio imprescindible para o concello, contribuíndo de maneira decisiva ao benestar da veciñanza”.