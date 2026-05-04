El Concello de Ferrol aprueba el proyecto de expropiación para completar la urbanización de Alonso López con Muíño do Vento

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El Concello de Ferrol ha dado luz verde este lunes al proyecto de expropiación necesario para completar la urbanización parcial de la calle Alonso López, en su confluencia con la calle Muíño do Vento, en el barrio de Canido. Se trata de una actuación largamente demandada por los vecinos y vecinas y que permitirá avanzar en la mejora del viario en esta zona de la ciudad.

Para ejecutar esta intervención, el área de Urbanismo ha impulsado la redacción del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos afectados. El alcalde, José Manuel Rey Varela, subrayó en la posterior rueda de prensa que “damos cumprimento a outra demanda histórica dos veciños do barrio e a un compromiso que asumimos no proxecto de cidade en marcha”.

El ámbito de actuación abarca una superficie total de 169 metros cuadrados, situados en suelo urbano consolidado y calificados como sistema local viario. Según explicó el regidor, “é imprescindible a obtención de terreos de propiedade privada, distribuidos en tres parcelas” para poder llevar a cabo la ampliación prevista.

En cuanto a las expropiaciones, el Concello destinará un total de 60.569,80 euros. La parcela de mayor tamaño, con 122 metros cuadrados, tendrá un valor de 56.812,78 euros; otra de 26 metros cuadrados será indemnizada con 2.078,35 euros; y una tercera, de 21 metros cuadrados, contará con un justiprecio de 1.678,67 euros.

La aprobación inicial del proyecto será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el tablón de anuncios municipal, además de notificarse de manera individual a las personas propietarias afectadas.

Rey Varela avanzó que “unha vez completado este trámite, poderemos avanzar cara a seguinte fase que é a redacción do proxecto de demolición e de urbanización desta superficie”.

El alcalde destacó además la importancia de esta actuación dentro del conjunto de inversiones en el barrio, señalando que “superamos os 1,5 millóns de euros, o maior investimento en anos neste barrio, que está crecendo cun gran dinamismo”.