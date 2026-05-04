Ferrol adjudica el servicio de coordinación de los campamentos infantiles Ferrol I+D

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El Concello de Ferrol refuerza su apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral con una inversión cercana a los 130.000 euros destinada a la organización de campamentos infantiles durante los períodos vacacionales.

La junta de gobierno local ha adjudicado este lunes a la empresa Servicios Deportivos Galicia SL (Sedega) el servicio de coordinación y ejecución de los campamentos ‘Ferrol I+D. Campamentos pola igualdade e a diversidade’ por un importe total de 128.920,17 euros. Estas actividades están dirigidas a niños y niñas de entre tres y doce años empadronados en el municipio.

El contrato tendrá una duración de un año, abarcando los campamentos de verano de 2026, Navidad 2026-2027 y Semana Santa de 2027, con posibilidad de prórroga por otro año más. La inversión se distribuirá en dos anualidades: 115.473,20 euros en 2026 y 13.446,97 euros en 2027, sumando un total de 7.028 horas de actividad.

En concreto, los campamentos se desarrollarán durante 23 días en julio y 21 en agosto, además de ocho días en Navidad y tres en Semana Santa, ofreciendo así alternativas de ocio educativo en los principales periodos no lectivos.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó la importancia de este programa al señalar que “estes campamentos permiten aos nenos e nenas desfrutar de actividades saudables e de lecer, mentres as súas familias traballan”.

Asimismo, subrayó que “consideramos a conciliación un eixe prioritario da nosa acción de goberno, con especial atención ás familias en situación de maior vulnerabilidade”, reafirmando el compromiso municipal con iniciativas que combinan apoyo social, promoción de la igualdad y educación en valores.