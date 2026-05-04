Ferrol invertirá cerca de 90.000 euros en mejorar la accesibilidad en Caranza

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El Concello de Ferrol destinará cerca de 90.000 euros a la mejora de la accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en el barrio de Caranza. La actuación, que beneficiará directamente a 140 familias, ha sido adjudicada este lunes en la junta de gobierno local a la empresa Civis Global SLU por un importe de 88.759,76 euros y contará con un plazo de ejecución de tres meses.

La intervención responde a una demanda histórica de la unidad vecinal número 5, integrada por los bloques 20, 24, 25 y 27. El proyecto contempla la creación de itinerarios accesibles y la mejora de los recorridos peatonales mediante la instalación de rampas y plataformas que faciliten el acceso a los portales.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó en rueda de prensa que “melloraremos a accesibilidade dos accesos que dan servizo a 140 vivendas, eliminando as barreiras arquitectónicas para facer a vida máis cómoda e inclusiva para as 140 familias”.

Según explicó el regidor, esta actuación permitirá dar respuesta a los problemas actuales derivados del deterioro progresivo de los accesos, motivado tanto por el paso del tiempo como por su configuración, con recorridos en aceras a distinto nivel y deficiencias en los acabados.

En cuanto a los trabajos previstos, el proyecto incluye la elevación de las aceras hasta la cota de los portales, creando plataformas de unos 16 centímetros de altura a lo largo de su frente, lo que permitirá garantizar el espacio necesario para el giro de sillas de ruedas. Además, se habilitarán una o dos rampas según cada caso y se instalarán barandillas en aquellas que superen los 50 centímetros de desnivel, así como en la entrada de cada portal.

Como novedad, se incorporarán elementos podotáctiles para advertir de cambios de inclinación o la presencia de escalones, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas con discapacidad visual. La actuación se completará con la creación de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.