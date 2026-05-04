Ferrol avanza con los trámites para poder contar con el Museo de la ciudad en el Torrente Ballester

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El Concello de Ferrol continúa avanzando en la creación del futuro Museo de Ferrol, que se ubicará en el Centro Cultural Torrente Ballester, con el objetivo de dotar a la ciudad de un espacio museístico estable dedicado a la conservación y divulgación de su patrimonio histórico y etnográfico.

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes iniciar los trámites con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia para la creación, cualificación e integración del museo en el Sistema Galego de Centros Museísticos, un paso clave para su puesta en marcha.

Este proyecto se enmarca en el convenio firmado en diciembre de 2025 entre el Concello y la Consellería para la renovación, restauración y modernización del Torrente Ballester, con el fin de adaptarlo como equipamiento museístico. En este contexto, ya se ha desarrollado buena parte del plan museológico, que se encuentra en una fase avanzada.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó en rueda de prensa la relevancia de esta iniciativa, destacando que “a través do museo recuperaremos e poremos en valor o noso patrimonio histórico e etnográfico, preservando bens materiais e inmateriais de alto interese”.

El futuro Museo de Ferrol está concebido como un proyecto cultural de referencia, inexistente hasta ahora en la ciudad, con capacidad para atraer visitantes y reforzar el turismo cultural. Además, permitirá impulsar la investigación, conservación y difusión del patrimonio local, en colaboración con centros educativos y entidades culturales.

El regidor también destacó su potencial como motor económico y social, señalando que “será un atractivo turístico máis para a cidade, converténdose, tamén, nun centro de dinamización económica e social”.

En paralelo, el Concello prevé adjudicar próximamente las obras de reforma y adecuación del Torrente Ballester, que cuentan con un presupuesto cercano a los 500.000 euros.

Rey Varela quiso agradecer además el apoyo de la Asociación Amigos do Museo de Ferrol, destacando su papel en el impulso de una iniciativa que forma parte del proyecto de ciudad respaldado por la ciudadanía.

En cuanto a otros proyectos museísticos, el alcalde recordó la futura creación del Museo del Modernismo en un edificio adquirido en la calle Magdalena, agradeciendo toda la colaboración prestada por la familia de Rodolfo Ucha Piñeiro, y que permitirá próximamente contar con dos nuevos museos en la ciudad «recuperando o valor histórico.»