Empate a nada entre el Racing y el Pontevedra en A Malata (0-0)

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo empataron en casa por segunda jornada consecutiva en un encuentro que terminó con polémica y mucha tensión. Los verdes, fueron incapaces de generar excesivo peligro ante la meta de un conjunto visitante que pareció firmar el empate desde el inicio del partido.

El Racing desperdició un penalti en la primera mitad

Con Artetxte, Gorostidi, Concha y Migue Leal en lugar de los ausentes Pujol, Fabio, Álvaro Juan y Mardones, salió el Racing a un partido donde necesitaba la victoria para lavar la mala imagen de la temporada y certificar la permanencia matemática.

En los primeros 10 minutos de juego hubo mucho centrocampismo y respeto entre los dos equipos. El primero en abrir fuego fue el Racing con un buen disparo de Tejera que rechazó el portero visitante.

El propio Tejera sería protagonista poco después al enviar fuera un penalti cometido sobre Chema. Corría el 20 de juego y los verdes tenían la ocasión más clara del partido.

Tras varios minutos de juego insulso, era Pascu quien aprovechaba un envío largo, pero era incapaz de superar al portero rival. El Pontevedra no estaba demostrando en Ferrol ser un equipo de la zona alta, aunque poco antes del descanso un gran lanzamiento de falta de Yelko Pino lo desviaba Lucas Díaz con una extraordinaria parada.

Con un Racing superior a los granates, pero negado al gol, como de costumbre, se marchaban ambos equipos al vestuario.

Segunda parte muy trabada y con polémica final

En la reanudación comenzó algo mejor el conjunto visitante, aunque el Racing pidió penalti en un derribo sobre Escobar. El partido entraba en una fase de continuas faltas y muchas interrupciones, siendo el Racing en tener la primera ocasión de la segunda mitad con un cabezazo de Artetxe que atajaba Marqueta.

A pesar de que ambos equipos movieron sus banquillos y entraron jugadores con piernas frescas, el encuentro se encaminó hacia el empate sin goles.

Hubo un gol, aunque anulado al Pontevedra en el tiempo de descuento. Lucas Díaz realizaba dos grandes paradas, pero no podía hacer nada ante el disparo de Comparada.

Por suerte para los de Romo, el colegiado tras consultar el monitor decidió no dar validez al gol por una falta en el inicio de la jugada sobre Saúl. Esa decisión provocó la indignación del cuerpo técnico granate, siendo expulsados dos de sus componentes. También provocó el enfado de la afición del Pontevedra, quienes llegaron a lanzar un mechero al campo, siendo así reflejado en el acta arbitral, llegando a aplicarse la Fase 1 del Protocolo sobre Lanzamiento de Objetos.

Sin más incidencias que destacar, se llegó al final de un derbi gallego sin nada que celebrar para los locales y con mucho enfado y comunicado oficial visitante sobre la actuación arbitral.

«Reirse por no llorar», la afición racinguista se fue resignada del estadio

Aunque el encuentro terminó de manera «satisfactoria» para el Racing con el gol anulado al Pontevedra, lo cual fue festejado con «recochineo» hacia la afición visitante por parte de la parroquia racinguista, lo cierto es que no hay nada que celebrar.

Los verdes siguen sin rumbo en una temporada nefasta. Segundo empate consecutivo en casa ante un rival recién ascendido que está luchando por jugar un Play Off de ascenso, justo lo que tenía que haber hecho el Racing, pero que ya es imposible desde hace varias jornadas.

Queda ahora intentar acabar en posiciones que den derecho a disputar la próxima temporada la Copa del Rey, a reflexionar y a pensar mucho sobre el nuevo proyecto de la próxima temporada. Antes de ello, habrá que afrontar la antepenúltima jornada del Vía Crucis de esta temporada, será el próximo viernes a las 20:30 a domicilio del Arenas de Getxo.

Ficha Técnica

0: Racing de Ferrol. Lucas; Migue Leal, Artetxe, Chema (Ález Zalaya, min 73), Álvaro Ramón (Saúl, min 87); Sergio Tejera, Gorostidi, David Concha (Raúl Dacosta, min 67), Pascu (Azael, min 87), Jairo (Antón Escobar, min 73) y Álvaro Giménez.

0: Pontevedra CF. Marqueta; Vidorreta, Miki Bosch, Montoro, Miguel Cuesta; Yelko Pino (Alberto Gil, min 87), Rubén López (Facu Ballardo, min 65), Diego Gómez (Luisao, min 65), Alain Ribeiro, Joao Resende (Brais Abelenda, min 75) y Álex Compa.

Árbitro: Francisco García (Asturias). Álvaro Ramón, Artetxe y Giménez vieron amarilla en el Racing. Montoro, Rubén López y Yelco Pino vieron amarilla en el Pontevedra. Fueron expulsados el segundo entrenador y el delegado del equipo granate.

Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 4616 espectadores, 413 de ellos del Pontevedra. El CD Narón y el Narón O Freixo fueron los equipos invitados. Se guardó un minuto de silencio por Climent Pujol Gamisans, padre del jugador racinguista, Édgar Pujol.

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