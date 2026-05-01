Marcos Mella presentó su nuevo videoclip en el Casino Ferrolano

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El cantautor Marcos Mella presentó este jueves 30 de abril a las 19:00 horas su nuevo videoclip en el emblemático Casino Ferrolano, escenario que además cobró un papel protagonista en esta producción audiovisual.

El videoclip corresponde a la canción Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, una versión muy especial que, en su grabación original, contó con Fran Rey al piano. En esta ocasión, la canción fue interpretada en castellano, aportando una nueva sensibilidad y cercanía a la obra. En esta propuesta visual, el público pudo descubrir a un Marcos Mella en una faceta íntima y cuidada, dentro de un precioso trabajo rodado íntegramente en el propio Casino Ferrolano, reforzando así el vínculo entre el artista y el espacio que acogió la presentación.

Este nuevo trabajo supuso además el segundo videoclip que Marcos Mella grabó en el Casino Ferrolano. Anteriormente, el artista ya había elegido este espacio para rodar el tema “Me pierdo”, una pieza destacada por la incorporación de la lengua de signos y en la que había colaborado la artista Rosa Cedrón.

La pieza presentada fue realizada por Álex Uzal, de la productora Filmate, una empresa estrechamente ligada a la ciudad de Ferrol y que recientemente destacó por la producción del videoresumen de “O Talentiño”.

El acto de presentación, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, fue presentado por el músico y profesor universitario Joaquín Enríquez y contó también con la presencia de Fran Rey, colaborador habitual de Marcos Mella, quien acompañó al artista durante el evento. Además, durante el acto se proyectó también el videoclip “Me pierdo”, junto al de “Bailando en la oscuridad”.

Marcos Mella interpretó varios temas en directo, acompañado al piano por Fran Rey y también por la vocalista Patricia Otero, en una velada que permitió al público disfrutar de su música en un formato cercano y especial.

La cita se convirtió en una oportunidad única para disfrutar en primicia de este nuevo trabajo audiovisual del cantautor ferrolano.