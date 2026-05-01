Investigado un vecino de Ferrol por tráfico de drogas cuando circulaba en un vehículo en dirección Gijón

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Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han procedido a la toma de manifestación en calidad de investigado de una persona como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Conducía un vehículo y fue sorprendido con droga entre sus pertenencias y ropa interior.

El conductor circulaba por la A-8 hacia su destino, Gijón .Se trata de un hombre de 44 años y vecino de Ferrol.

Según ha informado la Guardia Civil, la actuación se llevó a cabo en la tarde del pasado 24 de abril, cuando una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luarca observó a un vehículo estacionado en las inmediaciones del área recreativa de la autovía A-8, en la localidad de Figueras (Castropol) ocupado por 4 personas, los cuales al percatarse de su presencia mostraron una actitud esquiva y nerviosa.

En el momento de su identificación, los ocupantes del turismo, que viajaban desde Ferrol hasta Gijón, mostraron evidentes signos de nerviosismo, mayor en su conductor.

Fue en el cacheo superficial de esta persona, cuando los agentes detectaron la existencia de la droga en su ropa interior, siendo el propio investigado quien, ante el requerimiento de ellos, sacó dos bolsas con speed, éxtasis y tranquilizantes. Tras ser trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Navia, se procedió al conteo y pesaje de la droga. En una de las bolsas, había 11 pastillas de éxtasis color azul, morada, rosa y verdes, con marcajes de calaveras, burbujas, caracteres asiáticos y de Marvel, que arrojó un peso total de 4,9 gramos. En otra bolsa, llevaba 10 bolsitas color blanco y amarillo, que contenían en su interior speed, con un peso de 17,5 gramos. Además, llevaba también 11 pastillas de Diazepan y 2 de Zolpidem.

Tras incautársele la droga, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado de esta persona como supuesto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. De lo actuado entiende de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Luarca.