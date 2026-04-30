O Parrulo Ferrol refuerza su compromiso educativo con una visita al Colegio Arenales Santa Juana

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El O Parrulo Ferrol continúa afianzando su labor social y educativa en la comarca con una nueva visita a centros escolares, en colaboración con la Fundación Gadesport. En esta ocasión, la actividad tuvo lugar en el Colegio Arenales Santa Juana.

Hasta el centro se desplazaron los jugadores del primer equipo Turbi, Borja y Canoli, quienes compartieron una jornada con el alumnado de 1º y 2º de la ESO. Durante el encuentro, los futbolistas respondieron a las preguntas de los estudiantes y les acercaron su experiencia en la élite del fútbol sala.

Los jugadores también explicaron cómo es su día a día en un club de Primera División, además de relatar vivencias personales y deportivas. La sesión sirvió igualmente para fomentar valores asociados al deporte y la importancia de mantener hábitos de vida saludables. La visita concluyó con una pequeña exhibición en el gimnasio del centro.

Como broche final, se realizó un sorteo de regalos entre el alumnado y se animó a los estudiantes a asistir al próximo encuentro del conjunto ferrolano, que se disputará en el Pabellón de A Malata frente al Noia Portus Apostoli. El partido tendrá lugar este sábado a las 20:30 horas en Ferrol.