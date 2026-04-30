La Policía Portuaria de Ferrol celebró este jueves la festividad de su Patrón, el Cristo de los Navegantes

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La Policía Portuaria de Ferrol celebró en la mañana de este jueves la festividad de su Patrón, el Cristo de los Navegantes, con un acto religioso en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.

La eucaristía fue presidida por el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, al que acompañaba el miembro de la UPA Ferrol Centro Antonio Rodríguez Basanta.

Junto con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela se encontraban el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez; el director del puerto, Jesús Casás López; el capitán marítimo Ángel del Real Abella; Cristina Ochoa Nalda, comisaria jefe de la Comisaría de Policía de Ferrol-Narón y miembros de la misma; la vicerrectora del Campus Industrial de la UDC, Ana Ares Pernas; la concejal de Movilidad y Seguridad del concello de Ferrol, María del Carmen Pieltain; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; el presidente de la Junta General de Cofradías, y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez Santiago; Comisario Jefe de la Policía Autonómica, Jorge Rubal Pena; Jefe de la Policía Portuaria, Mario Veiga y miembros de la misma; el comandante, Javier Fernández Gonzàlez, y miembros de la Guardia Civil; el Jefe de la Policía Local, José A. Chao, y miembros de la misma; miembros de la Cofradía de Pescadores, Aduanas, Amarradores, y Prácticos.

Asimismo asistieron al acto religioso el Almirante jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel Garcia Ortiz; el jefe de seguridad del Arsenal, Teniente Coronel Víctor Hugo Blanco Urgorri;y otros mandos de la Armada

El oficio religioso contó con una amplia representación institucional y militar, en el que se honró la imagen del Cristo, con gran arraigo entre la comunidad portuaria.

Finalizada la eucaristía se ofreció a todos los asistentes un ágape en la sala de exposiciones del puerto.