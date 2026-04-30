Portos de Galicia inicia as obras de reforzo do abrigo do peirao de Barallobre, en Fene

O presidente do ente público visitou a dársena e informou á confraría da nova licitación da estabilización do noiro da zona traseira da lonxa e das previsións de comezo da dragaxe neste verán.
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, comezou as obras de reforzo do abrigo do peirao de Barallobre, no municipio coruñés de Fene, nas que investirá 900.000 euros. Así o comunicou este xoves o presidente do ente público, José Antonio Álvarez, nunha visita á dársena na que estivo acompañado do patrón maior e representantes municipais.
O presidente do ente público lembrou que esta actuación, que acaba de iniciarse en fábrica, tramitouse por procedemento de emerxencia tras os danos producidos polo tren de borrascas de xaneiro e febreiro para evitar riscos sobre os usuarios, a frota e os servizos do porto. Logo dunha inspección exhaustiva do total da estrutura existente ata o momento e afectada polos temporais, procederase agora á instalación dun dique flotante con elementos de formigón para maior resistencia e garantía a longo prazo. Ademais repararanse as instalacións de abrigo que rexistraron tamén desperfectos.
Durante a súa visita ao porto de Barallobre, José Antonio Álvarez informou, ademais, da nova licitación das obras de estabilización do noiro da zona traseira da lonxa, despois de que o anterior concurso quedase deserto. Nesta ocasión os traballos saíron a licitación cun orzamento base de 290.000 euros, máis de 100.000 euros con respecto á anterior. As obras permitirán aumentar o espazo no perímetro da lonxa creando unha zona circundante de paso con mellores condicións de seguridade para persoal e maquinaria.
Recuperar calado
Finalmente, o presidente de Portos de Galicia lembrou que o ente público ten xa contratada a dragaxe do porto cun orzamento de 140.000 euros. O inicio das obras está previsto para o verán, coas condicións climatolóxicas máis favorables. En total, o investimento do ente público nas melloras portuarias de Barallobre superará os 1,1 millóns de euros.