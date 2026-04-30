Valdetires Ferrol, ante el reto de frenar la intensidad de Segosala

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El Valdetires Ferrol afronta este viernes, a las 19:00 horas en el Pabellón de Esteiro el partido aplazado de la 24ª jornada de Segunda División ante Segosala, un rival directo en la lucha por los puestos de playoff, en un partido que no pudiera disputarse en la fecha prevista, el 21 de marzo, debido a la suspensión de la RFEF al conjunto segoviano y que está temporalmente en suspenso, al concederles el TAD la cautelar. En la previa del encuentro, el técnico Manu Lombardía ha destacado la exigencia del duelo y ha advertido del alto nivel competitivo del conjunto segoviano.

El entrenador ferrolano definió a Segosala como “un equipo muy reconocible”, que mantiene prácticamente el mismo bloque de la pasada temporada. “Son jugadoras jóvenes, con buena técnica, que practican un juego 4-0 muy claro, con mucha velocidad e intensidad”, explicó. Lombardía subrayó además que, aunque no cuentan con grandes individualidades muy por encima del resto, su fortaleza radica en el colectivo: “Quizás tengan un par de jugadoras que destaquen, pero en general todas están a un nivel muy parejo”.

En ese sentido, el técnico puso el foco en las claves del rival: “Lo que marca la diferencia es su intensidad, su capacidad de sufrimiento y la solidaridad defensiva que tienen”. Por ello, considera fundamental que su equipo iguale ese nivel competitivo si quiere tener opciones: “Tenemos que estar a su altura en intensidad, porque si no, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, lo vamos a pasar mal”.

Consciente de la importancia del encuentro, Manu Lombardía confía en las posibilidades de su equipo si logra competir al máximo nivel. “Si estamos como debemos, podemos competir el partido y conseguir los tres puntos, que es nuestro objetivo”, concluyó.