O Parrulo Ferrol afronta este sábado ante Noia Portus Apóstoli un derbi clave en la lucha por el playoff

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O Parrulo Ferrol afronta este sábado un partido decisivo en la recta final de la temporada en Primera División, recibiendo en el pabellón de A Malata, a las 20:30 hora, al Noia Portus Apóstoli en un derbi gallego con mucho en juego.

El encuentro, correspondiente al antepenúltimo compromiso de liga regular, fue analizado en la previa por el jugador Rubén Orzáez y el entrenador Gerard Casas, en un acto celebrado en las instalaciones de Hyupersa Coruña, patrocinador del partido.

Orzáez fue claro al definir la importancia del choque: “Este partido es una final por el playoff”. El jugador reconoció el desgaste del equipo tras encadenar cinco días fuera de casa visitando al Illes Balears Palma Futsal y Jimbee Cartagena Costa Cálida, aunque aseguró que el equipo está centrado en lograr los tres puntos.

Sobre el rival, destacó que el Noia Portus Apóstoli es uno de los conjuntos “que más intensidad meten en los partidos”, además de llegar en una buena dinámica de resultados, por lo que se espera un duelo muy exigente. En este sentido, hizo un llamamiento a la afición: “Si normalmente los necesitamos, el sábado mucho más”.

Por su parte, el técnico Gerard Casas también incidió en el desgaste físico de la plantilla tras el reciente desplazamiento, aunque subrayó que el equipo está ya enfocado en el derbi. “Estamos centrados en el derbi desde ya y preparar el partido con la mentalidad que exige, que es mucha”, afirmó.

Casas destacó igualmente el buen momento del conjunto noiés, pese a contar con bajas, y recordó el reciente precedente en la Final de la Copa Galicia, donde el triunfo cayó del lado ferrolano. “Ojalá el sábado sea lo mismo y podamos seguir soñando”, señaló.

El entrenador no podrá sentarse en el banquillo debido a la sanción de tres partidos impuesta por el comité de competición de la RFEF tras su expulsión en el encuentro ante Illes Balears Palma Futsal.

Desde la entidad patrocinadora, el gerente de Hyupersa Coruña, Francisco Zabaleta, animó a la afición a acudir a A Malata, donde aseguró que “habrá sorpresas y cosas muy chulas”, incluyendo sorteos como un fin de semana con noche de hotel y un vehículo cedido por Hyundai.

El derbi gallego se presenta así como una auténtica final para ambos equipos, con O Parrulo Ferrol buscando mantenerse en la pelea por los puestos de playoff en este tramo decisivo del campeonato.