A Biblioteca Municipal de Valdoviño pásase ao horario de verán

Coa chegada da época estival, a Biblioteca Municipal de Valdoviño procede a modificar o seu horario habitual para adaptarse á xornada de verán.Deste xeito, a partir de hoxe mesmo, luns 15 de xuño, o centro de lectura pública modificará o seu tempo de atención, permanecendo aberto ao público de luns a venres, unicamente en horario de mañá, concretamente dende as 10:00 ata as 14:00 horas.
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