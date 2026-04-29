Este miércoles se realizó un ejercicio de emergencia contraincendios en el Arsenal de Ferrol

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Durante la mañana de este miércoles, 29 de abril, ha tenido lugar en el Arsenal de Ferrol un ejercicio avanzado de Seguridad Interior orientado a evaluar y reforzar la capacidad de respuesta del equipo de Emergencias del Arsenal, y de su personal de apoyo ante una incidencia grave.

En este simulacro de respuesta a emergencia por incendio han participado remolcadores del Tren Naval del Arsenal, dotaciones de buques de la 31 Escuadrilla de Superficie, y del Mando de Unidades de Acción Marítima de Ferrol, efectivos de la Policía Naval del Tercio Norte de Infantería de Marina, así como Bomberos del astillero de Navantia.

Los objetivos del ejercicio han sido los de mantener y mejorar el adiestramiento del personal de Guardia del Arsenal para solventar incidencias que puedan degradar las capacidades del Arsenal y que puedan poner en riesgo a la población civil y han permitido ensayar la gestión de información durante una emergencia, así como el uso de comunicaciones.

En su ejecución, se aplicó de manera práctica el Plan de Autoprotección y Emergencia del Arsenal, lo cual ha permitido reforzar procedimientos, y adiestrarse en el manejo de los medios contraincendios disponibles en el Arsenal así como consolidar vías de coordinación con servicios de emergencia militares y civiles externos.

El ejercicio permitió comprobar la capacidad de organización y respuesta del Arsenal la interoperabilidad con los buques atracados y la integración operativa con Bomberos de Navantia y servicios civiles. Así, se han puesto a prueba los procedimientos de comunicación, el Plan de Autoprotección y Emergencia y los medios contraincendios, identificando áreas de mejora y reforzando la preparación de las dotaciones ante incidentes reales.