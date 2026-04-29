A proba de ultrafondo ‘21 Leguas’ de Narón activa inscricións

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e o presidente do club deportivo Narón 101, Óscar Somorrostro, presentaron no Concello a quinta edición das «21 Leguas. Os 101 quilómetros de Narón”, unha das probas de ultrafondo de referencia no noroeste peninsular, que abre o prazo de inscrición este xoves 30 de abril.
As persoas interesadas poderán formalizar a súa participación a partir deste xoves 30 a través da web: www.21leguas.es ou www.emesport.es. Durante os catro primeiros días habilitaranse 1.000 prazas cun prezo de 60 euros.
Unha vez esgotado ese prazo inicial, a tarifa incrementarase ata os 75 euros e, posteriormente, situarase en 85 euros ata o peche definitivo das inscricións, fixado para o 31 de agosto. As persoas que participen na modalidade de marcha disporán dun prazo de 24 horas para percorrer un tramo de 101 quilómetros que discorrerá polos concellos de Narón, Ferrol e Valdoviño, se ben no caso dos ciclistas terán un tempo máximo de 12 horas para completar ese percorrido, con saída e meta no paseo marítimo de Xuvia.
Os marchadores poderán inscribirse na modalidade de marcha individual ou por equipos; os ciclistas nas de individual, parellas ou equipos e tamén haberá a opción de e-bike, na modalidade de individual. Dende a organización, que corre a cargo do Concello de Narón e do club deportivo Narón 101, agardan acadar nesta edición a cifra de 1.500 participantes, consolidando así o crecemento progresivo dun evento que este ano se celebra o 26 de setembro.
Durante a presentación do evento, Óscar Somorrostro amosou a súa confianza en “seguir medrando e superar as cifras de participación de edicións anteriores”, ao tempo que animou ás persoas afeccionadas ao deporte de resistencia a sumarse a esta nova convocatoria. Pola súa banda, o edil de Deportes, Ibán Santalla, destacou a consolidación da cita como “un evento deportivo de referencia que sitúa a Narón no mapa das grandes probas de ultrafondo”.
A alcaldesa, Marián Ferreiro, puxo en valor “o traballo do club organizador e de todas as persoas implicadas na organización”, subliñando tamén o impacto positivo da proba na cidade. “As 21 Leguas son xa unha cita clave que contribúe á dinamización económica e turística de Narón, ao atraer durante toda a fin de semana a centos de persoas procedentes de diferentes puntos de Galicia e doutras comunidades”, sinalou.