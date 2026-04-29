A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol acolle o seu tradicional Concurso de Resistencia de Materiais

Un total de 60 estudantes do segundo curso dos graos en Enxeñaría Eléctrica e en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) participaron, este martes 28 de abril, no soto do
Edificio de Talleres, no tradicional Concurso de Resistencia que organizan os profesores Fran González, José Manuel Amado e Emilio Sanjurjo.
O reto deste ano consistía en deseñar e construír un regulador de desprazamento mecánico. Este elemento debía impoñer un desprazamento vertical de 10 centímetros para unha carga de 4 kg e un desprazamento vertical de 15 centímetros para unha carga de 8 kg. Do mesmo xeito, o regulador debía constar dun máximo de dúas pezas, cunhas dimensións máximas de 20 x 15 x 15 centímetros e cunha masa máxima de 500 gramos.
O primeiro premio foi para o “Equipo 8”, integrado por Ignacio Gómez e Xandre Álvarez, cun elemento regulador de desprazamento conformado por dous grupos de gomas elásticas e un erro promedio de 0,57 centímetros. Pola súa banda, o equipo “Brikerdacho”, conformado por Brais Rellán, Iker Romar, Ignacio Piñeiro e David Varela, acadou o segundo posto cun prototipo composto por dous resortes en paralelo e un erro promedio de 0,62 centímetros.
A cualificación recibida neste traballo representará o 20% da nota final da materia. A puntuación máxima da memoria será de 0,5 puntos. Do mesmo xeito, o estudantado recibirá outro 0,5 por “participación digna” sempre e cando presente un deseño que cumpra coas condicións do concurso. O punto restante asignarase en función do erro obtido durante o ensaio dos reguladores.