La limpieza de la alameda de Esteiro, primera actuación de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ en esta fase

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Han empezado los primeros trabajos del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ en el barrio de Esteiro. Las actuaciones comenzaron ayer con la delimitación de la zona de la alameda y la prohibición de estacionamiento, dando paso a las tareas de desbroce y limpieza, que continuarán a lo largo de la próxima semana.

Esta intervención permitirá recuperar el valor histórico de la alameda de Esteiro, considerada la primera alameda de Galicia, y transformarla en un gran espacio público y de encuentro para la ciudadanía. El proyecto contempla la instalación de nuevo mobiliario urbano y la plantación de 56 nuevos árboles, en su mayoría plátanos.

Además, se habilitarán 600 metros de carril bici y senda verde, que conectarán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857, mejorando así la movilidad sostenible en la zona.

La actuación incluye también la recuperación del entorno de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia, la reurbanización del área del pabellón de Batallones y del vial de acceso al Baluarte. Asimismo, se construirá una glorieta con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir riesgos tanto para peatones como para ciclistas.

En lo relativo a la muralla, se procederá a su rebaje hasta los 0,5 metros sobre el nivel de la calle, y se instalará un cierre metálico continuo de 2,60 metros de altura, garantizando los 3,10 metros mínimos de seguridad exigidos para este recinto estratégico.