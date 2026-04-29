El Museo Naval de Ferrol ya recibió “La Naval de Manila” de Ferrer-Dalmau

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El pasado viernes 24 de abril, el Museo Naval de Ferrol recibió procedente del Museo Naval de Madrid, el cuadro titulado “La Naval de Manila”, obra del famoso “pintor de batallas” Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, una de las figuras de más prestigio internacional en el arte contemporáneo.

El cuadro fue entregado en depósito al Museo Naval de Madrid el 9 de enero por su propietario el empresario filipino-español Diego Castillejo Preysler, residente en Manila, que ejerce como CEO de Indra Group y preside la Cámara de Comercio de España en Filipinas, en un acto presidido por el Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante ferrolano Enrique Torres Piñeyro, y contó con la asistencia del Director del Museo Naval de Madrid, el capitán de navío, también ferrolano, Juan Escrigas Fernández.

Por deseo del propietario este cuadro se exhibirá de forma indefinida en el Museo Naval, pasando a cubrir el “hueco” existente en el Museo Naval de Ferrol, hasta ahora el único de los museos filiales del Museo Naval que no contaba con una obra de este pintor.

“La Naval de Manila”

Este cuadro representa un hito de la Historia Naval de España ocurrido en las Islas Filipinas a mediados del siglo XVII acerca de la permanencia de las islas bajo control español durante 250 años. Se trata de la victoria de los marinos españoles sobre una flota holandesa muy superior -16 galeones holandeses por solo 4 españoles-, acaecida el 7 de octubre de 1646, festividad de la Virgen del Rosario, y que evitó la invasión protestante de Filipinas. Esta victoria, fue conocida como La Naval de Manila, y por tal motivo la Virgen del Rosario, fue proclamada Patrona Universal de las Islas Filipinas y venerada en la Iglesia de Santo Domingo de Manila.

El cuadro, pintura al óleo sobre lienzo, se expone en la sala 2 del Museo Naval de Ferrol, dedicada a las expediciones oceánicas de la Armada de los siglos XVI al XVIII . Se puede visitar en el horario habitual del Museo (de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h).

Ferrer-Dalmau, el “pintor de batallas”

La heterogénea obra artística del pintor Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964), centrada en los últimos tiempos en la historia militar española, se ha convertido en un referente mundial. Autor de cientos de cuadros que figuran en instituciones nacionales e internacionales, en el año 2022 creó la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, dedicada a la promoción y defensa de la cultura española a través del arte y la historia.

Acerca del Museo Naval de Ferrol

Inaugurado el 5 de marzo de 1986 con intención de mostrar la historia naval de España y la vinculación de la Armada con la ciudad de Ferrol, está ubicado en el edificio histórico del Arsenal de Ferrol “Presidio San Campio”.

En 1747 se desarrolló el proyecto de construcción del Arsenal por parte del Teniente General Cósme Álvarez de los Ríos, y del edificio del Presidio a partir de 1765, obra del ingeniero Julián Sánchez Bort. De estilo barroco-neoclásico, sus trabajos finalizaron en 1770.