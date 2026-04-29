Neda abre inscripción en un taller gratuito sobre el manejo de la plataforma digital ebibliodacoruna

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La Casa de la Cultura de Neda ofrece un taller presencial el martes 12 de mayo para enseñar a usar la biblioteca digital ebibliodacoruna, promovida por la Diputación de A Coruña cuyo contenido está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para esta iniciativa llamando al 981390233.

La sesión de formación, prevista para las 18:00 horas, permitirá conocer un poco más sobre Ebibliodacoruna, una plataforma digital gratuita de préstamo de libros, películas, audiolibros, prensa y otros materiales, accesible a todos los usuarios de las bibliotecas municipales de la provincia de A Coruña.

Durante la sesión, los participantes aprenderán cómo registrarse e iniciar sesión, cómo navegar por la plataforma y sus funciones, las alternativas de lectura que ofrece (online, off line y mediante descarga), la política de préstamos y cómo participar en los clubes de lectura.

Para participar, debe registrarse con anticipación en la Biblioteca Municipal de Neda o llamando al número de teléfono (981390233). Además, quienes asistan deberán traer un dispositivo móvil con conexión a internet.