Servizos Sociais de Valdoviño tramita las solicitudes de las tarjetas de alimentos del Programa Básico

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Las familias con menores a su cargo con bajas rentas —por debajo del umbral de pobreza extrema— inscritas en Valdoviño pueden solicitar la tarjeta de alimentos del Programa FSE + de asistencia material básica 2026-2029 (Programa Básico) financiado con fondos europeos.

El trámite debe realizarse en la oficina municipal de Servicios Sociales —en la planta baja del ayuntamiento— previa cita llamando al 981 48 70 41, ext. 5.

Este tipo de ayuda tendrá una validez de 12 meses a partir de su reconocimiento, sin posibilidad de prórroga. El importe mensual de la tarjeta de alimentación se fija en función de la composición de la unidad familiar: 130 € al mes para una familia de 2 personas, 160 € para las de 3, 190 € para las de 4 y 220 € para las de 5 o más miembros. En cualquier caso, para su concesión, al menos uno de los miembros de la unidad familiar debe ser menor de edad. Con la tarjeta, las familias podrán adquirir alimentos y/o artículos de higiene personal (jabón, champú, pasta de dientes, productos de higiene femenina y pañales).

En el marco de este programa, las familias también reciben una serie de medidas de apoyo adaptadas a sus necesidades, que serán desarrolladas por la Cruz Roja Española. Estas medidas pueden consistir en: información sobre los recursos y prestaciones sociales disponibles y cómo acceder a ellos; derivación u orientación hacia recursos sociales, educativos y sanitarios, entre otros; asesoramiento en la gestión del presupuesto familiar o promoción socioeducativa de hábitos alimenticios saludables.