Este jueves, ceremonias solemnes de izado y arriado de la Bandera en el Palacio de Capitanía, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En el marco de las actividades complementarias de la VII Jornada histórica de la Armada de este año 2026 se realizará una ceremonia de izado solemne de la Bandera Nacional en el Palacio de Capitanía de Ferrol. Asimismo, y como es tradición los últimos jueves de cada mes, se realizará el arriado solemne de la Bandera Nacional.

Izado solemne

El izado solemne tendrá lugar a 10:00 horas de este jueves, día 30 de abril, tomando parte en su realización, alumnos de 6º de primaria del Colegio Tirso de Molina y presidido por el Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol, el capitán de fragata, David Almeida García.

Acerca de la VII Jornada Histórica de la Armada

Este acto corresponde a una programación que se desarrollará a lo largo de todo el año, que combinará el nivel institucional con actividades culturales, académicas y divulgativas dirigidas al conjunto de la sociedad y que consistirán en un Acto Central y una serie de Actos Complementarios, siendo su tema central, la figura histórica de Álvaro de Bazán, bajo el lema: “D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros”.

Este ciclo anual de actividades permitirá proyectar a la sociedad la dimensión histórica, estratégica y humana de uno de los marinos más completos de todos los tiempos para poner en valor la vigencia de los valores que encarnó Álvaro de Bazán, así como su dimensión humana y, a quien Cervantes definió como el “padre de los soldados”

De manera anual, la Jornada Histórica se celebra todos los 3 de mayo, en conmemoración de la efeméride acaecida ese mismo día de 1248 cuando la Armada de la Corona de Castilla, al mando de Ramón Bonifaz, derrotó a la flota musulmana que defendía los accesos al Guadalquivir. Esta gesta se considera como el primero de los hechos victoriosos y decisivos protagonizados por marinos españoles.

Arriado solemne

En la tarde de este mismo día 30 de abril se realizará a 21:32h la ceremonia del solemne acto de arriado de Bandera. La ceremonia, será presidida por el capitán de navío, Jesús González-Cela Franco, Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie.

El acto comenzará a las 21:12h con la formación de la Sección de Honores compuesta por dotaciones de buques de la 31 Escuadrilla, al mando de un Oficial, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, desfilarán a 21:17 por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera. Al finalizar, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada

En esta ocasión además se contará en este solemne acto, con la presencia de una representación de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, con motivo de la reciente conmemoración de la festividad de San Hermenegildo, patrón de la Hermandad.

Este acto de arriado solemne de Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol y es abierto al público. Se celebra periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.