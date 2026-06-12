Aberta a inscrición nas Acampadas intermunicipais de Vilarbó, con descontos para a rapazada de Neda

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A Escola de Tempo libre Néboa, con sede na Muchiqueira, estará á fronte, un ano máis, durante o mes de xullo das tradicionais Acampadas intermunicipais na Natureza en Vilarbó (As Pontes). A colaboración do Concello de Neda coa entidade permitirá ás familias do municipio acceder a pequenos descontos no prezo dos campamentos. O prazo de inscrición está aberto.

A iniciativa espreme ao máximo as posibilidades que oferta a contorna natural de Vilarbó, na cola do encoro da Ribeira, dentro das Fragas do Eume, para configurar unha oferta de lecer atractiva e variada. Así, durante a estancia, os menores participarán en actividades deportivas, medioambientais, e culturais adaptadas ás súas idades. Xogos acuáticos e propostas como remo, canoa ou sendeirismo forman parte desta oferta de lecer.

Segundo informan dende Néboa, do 3 ao 13 de xullo será a quenda do campamento “Multiaventura”, destinado á rapazada de 12 a 17 anos. E do 23 ao 30, chegará “Robinson”, deseñado para o público infantil de entre 7 a 11 anos. Os nedenses terán dereito a un desconto de 20 e 31 euros, respectivamente, no prezo final da acampada.

O prazo para anotarse estará aberto ata o 23 de xuño no caso do campamento xuvenil e ata o 15 de xullo, no caso do infantil. A recollida e entrega de inscricións poderá facerse na sede de Néboa ou ben no propio Concello. O 27 de xuño haberá unha xornada informativa na Casa da Cultura.