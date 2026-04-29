La Guardia Civil de Ferrol y Fene desarticuló un grupo criminal especializado en robos en la provincia de A Coruña

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La Guardia Civil, a través de efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Ferrol y con el apoyo del Puesto de Fene, ha procedido a la finalización de la Operación Yellowfene. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas como presuntos autores de al menos nueve delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras detectarse una serie de ilícitos penales que habían generado una notable alarma social en diversas localidades de la provincia. El grupo criminal centraba su actividad en establecimientos de hostelería, a los que accedían empleando la fuerza una vez que los locales habían finalizado su horario de apertura al público. Los robos se concentraron en los términos municipales de Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron determinar la alta especialización de los implicados, cuyos daños materiales efectuados en los establecimientos para consumar los robos se estiman por encima de los 100.000 euros. Tras la finalización de la operación realizada el pasado 23 de abril, se considera que el grupo ha quedado totalmente desarticulado.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras prestar declaración, el Tribunal de Instancia ha decretado el ingreso en prisión para uno de los implicados, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.