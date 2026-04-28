XV aniversario de Galicia Ártabra. Sorteo, gratuito, de un cuadro de Ricardo Pena entre lectores y amigos

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Galicia Ártabra con motivo de su XV aniversario está preparando una serie de actividades para celebrar estos quince años de vida.

El próximo día 22 de mayo, a las 19 h. en el Teatro Jofre, organiza un festival en el transcurso del cual se procederá a la tradicional entrega de los «premios ártabros«.

SORTEO DE UN CUADRO DE RICARDO PENA

Con el fin de premiar a lectores, amigos y seguidores de este medio digital, Galicia Ártabra sorteará un cuadro, una acuarela, de un destacado pintor, Ricardo Pena López (+julio 2013). Acuarelista reconocido, al que el Concello le rindió homenaje en el 2000 al darle su nombre a una calle de A Cabana, en donde tenía su domicilio.

Para participar en el sorteo solamente hace falta enviar un correo a redaccion.galiciaartabra@gmail.com y como texto una frase «todos unidos por un Ferrol mejor», indicando el nombre del remitente y teléfono de contacto

El plazo para enviar mensajes finaliza el día 19 a las 24.00 h. El día 21 se procederá, por la mañana, al sorteo y seguidamente a la entrega del cuadro.

RICARDO PENA LÓPEZ

Con motivo de su fallecimiento se recogía una informaciòn sobre su persona en Galicia Ártabra. Ricardo Pena nació en Ferrol en 1919, en la calle del Carmen, muy cerca de la empresa nacional Bazán, ahora Navantia, donde pasaría buena parte de su vida. A los pocos días de su nacimiento su familia se marchó a Fene donde se crió y comenzó el duro aprendizaje de su vida. En la escuela mostraba una especial aptitud al dibujo. La guerra civil truncó una más que segura formación académica dentro del mundo de las artes, sin embargo se ganó un autodidacta , un creador sincero dotado de una gran habilidad para captar las atmósferas, los momentos , y los “recunchos” que le ofrecían los paisajes de su querida tierra., Con Antolín López Porta comenzó su carrera profesional y también artística. Con su amigo y recordado pintor ferrolano conoció los pigmentos y las combinaciones de colores preparando el “albaial” en un taller de la calle Pardo Bajo. Su novia y posterior mujer, Fina, fue la primera en recibir un regalo de su incipiente carrera artística, un azulejo sobre el que pintó unos de sus primeros paisajes. Ricardo tenía 19 años.

El campo y la playa fueron, en aquellos momentos, su primer y único estudio. Ese gusto por el paisaje y las salidas al campo ya hacía tiempo que lo practicaban artistas locales como Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Rafael Vilela o Carmelo González, entre otros. Muchos años pintando dan para experimentar y abrir nuevos horizontes con el fin de conseguir formas y colores mas acordes con las tendencias vanguardistas.

Siempre fiel a su estilo, Ricardo Pena, participaba de los postulados del impresionismo que practicaba en toda su extensión. Captaba como ningún otro los grises que la mayor parte del año invaden nuestros paisajes. Utilizaba con soltura los difíciles verdes y los delicados azules. Pero en su paleta también eran frecuentes los rojos, los amarillos y los sienas para aquellos momentos de luz o luminosidad que, aun que por poco tiempo, aparecen en nuestros cielos.

Sus comienzos

Los comienzos de Ricardo Pena fueron en el oleo. Una técnica que conservó hasta sus últimos momentos y en la que realizó una extensa producción que iniciaba a finales de la década de los treinta y principios de los cuarenta. De esa época son unos delicados apuntes de interior como Corredoira de Mañón o la Carballeira de Petra a los que seguirán otros temas en distintos lugares de Ferrol.

En los años cincuenta Pena decidió hacer una incursión en el mundo de la acuarela y en este ambiente donde se sentía más a gusto. En 1994 junto con su amigo y compañero Paco Yglesia recibió un homenaje de la SAF coincidiendo con el 25 aniversario de esta entidad de la que eran socios fundadores.. Muchas de sus obras se encuentran repartidas por colecciones privadas de toda Galicia y en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Cádiz, Las Palmas o Tenerife y en países como Alemania, Francia, Inglaterra y Argentina.

Ricardo Pena López fue recordado no solo por su talento natural y su «buen hacer» pictórico, sino también por su generosidad y compromiso con la cultura local hasta su fallecimiento.