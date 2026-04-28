O Parrulo Ferrol lucha hasta el final en cancha de los bicampeones de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol se tuvo que ir de vacío en el fin del doble viaje de estos últimos días, tras caer por 4-2 ante el Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 27ª jornada de la Primera División, disputado en la noche del martes, en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

El partido empezaba con unos primeros minutos muy igualados, casi de tanteo entre ambos equipos, con mucho respeto y sin ocasiones de cara va portería. A partir del minuto 6, el Jimbee Cartagena Costa Cálida quería darle más velocidad al juego, haciéndose con la posesión y obligando a los jugadores de O Parrulo Ferrol a realizar labores defensivas, pero sin renunciar al ataque, intentándolo en contragolpes que rápidamente eran cortados.

La ocasión más clara de este inicio del partido la tenía Novoa en una buena jugada personal en la frontal del área que lograba despejar Chemi bajo palos y, poco después, lo volvía a intentar en un sprint desde el lateral del área, con un tiro por alto que se estrellaba en el palo.

Novoa llevaba la batuta del juego de los ferrolanos, siendo un quebradero de cabeza para los cartageneros, pero eran estos los que lograban adelantarse en una jugada de saque de esquina, con un gol de Osamanmusa dentro del área por alto.

A pesar de este gol encajado, O Parrulo Ferrol subía líneas queriendo llegar con más peligro a la portería del Jimbee Cartagena Costa Cálida, teniendo una clara ocasión en un contragolpe de Malaguti desde su área, pero al llegar al área local no se entendía con Penezio a la hora de centrar, yéndose el balón fuera.

La última ocasión del periodo la tendría Darío Gil para los locales con un tiro desde diez metros por raso que lograba despejar Mati Starna, por lo que con este 1-0 el partido se iba al descanso.

Las cosas no empezaban bien para los parrulos en el segundo tiempo. En el primer minuto Pablo Ramírez lograba darse la vuelta sobre sí mismo en la frontal para conectar una volea por raso que acababa dentro de la portería.

Este tanto hacía daño a los jugadores ferrolanos que veían como el Jimbee Cartagena Costa Cálida se hacía con el juego, queriendo ampliar distancias Gon Castejón con un tiro desde el lateral del área que despejaba Mati Starna y, poco después, lo intentaba Osamanmusa con un tiro cruzado dentro del área que lograban sacar en la línea de gol entre el portero y Diogo.

O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos y, en una jugada de falta en el borde del área, Rubén Orzáez se quedaba solo dentro de la misma ante Chemi, pero el portero le adivinaba las intenciones. Algo similar le pasaba a Malaguti unos minutos después, en un contragolpe que iniciaba en media pista, pero el portero lo evitaba en la llegada a la frontal del área.

El esfuerzo acabaría teniendo recompensa con un tiro de Novoa desde diez metros por raso que tocaba en un jugador y acababa dentro de la portería. Este 2-1 tan solo duraba unos instantes, lo que tardaba Waltinho en anotar el tercero para su equipo al primer palo tras recibir un pase entrelíneas desde la frontal de Darío Gil.

El Jimbee Cartagena Costa Cálida mostraba su máxima efectividad en la siguiente llegada, con un nuevo tanto de Osamanmusa al primer palo casi sin ángulo en un contragolpe. Esto obligaba a cambiar de planes a O Parrulo Ferrol, sacando a Niko Vukmir como portero-jugador y, en una jugada caótica, Jhoy lograba enviar un balón por toda la escuadra desde diez metros.

Este gol daba esperanzas a O Parrulo Ferrol en la recta final, que se sumaban a un penalti que detenía Caio César a Waltinho por una mano dentro del área, pero el cronómetro jugaba en su contra y finalmente este 4-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 34 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Este sábado los ferrolanos recibirán al Noia Portus Apóstoli, en la 28ª jornada, en un partido que se disputará a partir de las 20:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

Jimbee Cartagena Costa Cálida: Chemi, Gon Castejón, Tomaz, Pablo Ramírez, Darío Gil – también jugaron – Waltinho, Mellado, Motta, Osamanmusa, Lucas Farias, Jesús Izquierdo y Carlos Alonso.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Niko Vukmir – también jugaron – Iván Rumbo, Jhoy, Bruno Días, Rubén Orzáez, Penezio, Malaguti y Morgato.

Árbitros: David Pizarro y Jairo Leiva, junto con Adrián Moñino como tercer árbitro y Francisco Javier López como asistente (Comités andaluz y murciano). Amonestaron a los locales Gon Castejón, Jesús Izquierdo y Darío Gil. Expulsaron, por doble amonestación, al visitante Rubén Orzáez.

Goles: 1-0 Osamanmusa min.13, 2-0 Pablo Ramírez min.21, 2-1 Novoa min.30, 3-1 Waltinho min.31, 4-1 Osamanmusa min.32, 4-2 Jhoy min.36.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena