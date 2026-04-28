O II Pasea e Tapea por Valdoviño premia á clientela da hostalería local

28 abril, 2026

O Concello acolleu o sorteo das 3 cestas con produtos gastronómicos e do xantar ou cea entre os preto de 3.000 boletos e tarxetas entregadas nas urnas do certame.

Os premios do II Pasea e Tapea por Valdoviño xa teñen gañadores. Ante a secretaria municipal, o Concello celebraba o sorteo das 3 cestas con produtos gastronómicos do territorio e máis o xantar ou cea no local gañador -o restaurante O Castro- entre os boletos e tarxetas entregadas este ano en urna pola cidadanía que participou do certame de tapas valdoviñés.

En total, contabilizáronse 2.905 boletos e tarxetas, o que representa un 24,2% máis respecto á edición de 2025. Tamén neste ano se incrementaban as parroquias, ata 7 de 8, e os negocios hosteleiros participantes, alcanzando os 18, ampliábanse as xornadas de degustación -de 4 días a 3 fins de semanas- e ofrecíanse diferentes horarios para servilas a elección do local.

Realizado o sorteo, o nome dos gañadores das cestas son: Nuria Pérez, Ana María Pereiro e Cristina López; e do xantar ou cea é María del Carmen Iglesias.

A entrega de premios realizarase a próxima semana nas instalacións do restaurante O Castro.

Neda rinde homenaje a las madres de mayor edad del municipio en su “III Festival del Día de la Madre”

El Ayuntamiento de Neda organiza esta semana el III Festival del Día de la Madre. …

