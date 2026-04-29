Club Arco Narón alza dos Oros, dos Platas y dos Bronces en la III jornada de la Liga Galega de Tiro con Arco AL

29 abril, 2026 Dejar un comentario 134 Vistas

Este pasado fin de semana se celebró en el Campo Municipal Tiro con Arco ‘Iria Grandal’ de Narón la 3ª jornada (de las 5 que consta) de la Liga Galega de Tiro con Arco 2026. Competición con formato de ‘solo round’ (72 flechas lanzadas en 12 turnos de 6 flechas cada uno). 25 deportistas de toda Galicia, pertenecientes a más de 25 clubes,  participaron a lo largo del fin de semana en esta prueba. Mucho viento en la tarde del sábado que perjudicó la consecución de grandes marcas, pero muy buen tiempo para competir en la mañana del domingo.

Un total de 12 deportistas han participado representando a Club Arco Narón compitiendo en 6 categorías distintas. Dándose la circunstancia que de que 3 de ellos, todos alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de Narón, se estrenaban en competición oficial. Tras el mencionado Round sus resultados fueron los siguientes:

Tarde del sábado
Recurvo Alevín Hombre  (11-12 años)
Saul Gómez Vázquez   268+253 = 521,   1º Puesto

Recurvo Alevín Mujer  (11-12 años)
Alba Oca Barreiro   261+267 = 528,   2º Puesto

Recurvo U15 Mujer  (13-14 años)
Paula Pérez Díaz   249+265 = 514,   2º Puesto
Adriana Rodríguez Soto   268+217 = 485,   3º Puesto

 
Mañana del domingo
Recurvo U18 Mujer   (15-16-17 años)
Lua Teijeiro Aneiros   287+287 = 574,   1º Puesto
Iria Zaragoza López   221+258 = 479,   3º Puesto
Raquel Lorenzo Otero   197+221 = 418,   en su regreso a competición, 5º Puesto
Lorena Quintela Anido   155+171 = 326,   6º Puesto

Recurvo Senior Hombre
Timofei Soloviov   221+144=   365,   21º Puesto
Ismael Lage Iglesias   171+191 = 362,   22ª Puesto

Recurvo  +50 Hombre
Luís Gómez Agras   234+224 = 458,   12º Puesto
José M. Fernández Ramos   236+197 = 433,   13º Puesto

En total han conquistado dos Oros, dos Platas y dos Bronces, buen balance para los deportistas de Club Arco Narón que se esforzaron tanto en el montaje del campo de tiro como compitiendo. El Club Arco Narón expresa lo siguiente «Cumpliendo el compromiso moral que adquirimos al inaugurar el año pasado este campo de tiro (del que estamos muy orgullosos), conseguimos traer esta temporada otra prueba Oficial a esta instalación municipal.»

 
Asimismo añade «Queremos agradecer al Concello de Narón y a su Servicio de Deportes toda la ayuda prestada para la realización de este evento deportivo. La alcaldesa Marian Ferreiro y el concelleiro de Deportes Iban Santalla, se acercaron al campo el sábado por la tarde para apoyar a nuestros deportistas. También queremos agradecer a Carrefour (Ferrol) su apoyo desinteresado para que los deportistas pudiesen recuperar fuerzas en los descansos. Y una mención muy especial a todos aquellos (directivos, monitores, socios, alumnos y padres de alumnos) que  ayudaron a sacar esto adelante». «Gracias a todos, concluye.
 

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