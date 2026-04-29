Club Arco Narón alza dos Oros, dos Platas y dos Bronces en la III jornada de la Liga Galega de Tiro con Arco AL

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Este pasado fin de semana se celebró en el Campo Municipal Tiro con Arco ‘Iria Grandal’ de Narón la 3ª jornada (de las 5 que consta) de la Liga Galega de Tiro con Arco 2026. Competición con formato de ‘solo round’ (72 flechas lanzadas en 12 turnos de 6 flechas cada uno). 25 deportistas de toda Galicia, pertenecientes a más de 25 clubes, participaron a lo largo del fin de semana en esta prueba. Mucho viento en la tarde del sábado que perjudicó la consecución de grandes marcas, pero muy buen tiempo para competir en la mañana del domingo.

Un total de 12 deportistas han participado representando a Club Arco Narón compitiendo en 6 categorías distintas. Dándose la circunstancia que de que 3 de ellos, todos alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de Narón , se estrenaban en competición oficial. Tras el mencionado Round sus resultados fueron los siguientes:

Tarde del sábado

Recurvo Alevín Hombre (11-12 años)

Saul Gómez Vázquez 268+253 = 521, 1º Puesto 268+253 = 521, Recurvo Alevín Mujer (11-12 años)

Alba Oca Barreiro 261+267 = 528, 2º Puesto Recurvo U15 Mujer (13-14 años)

Paula Pérez Díaz 249+265 = 514, 2º Puesto

Adriana Rodríguez Soto 268+217 = 485, 3º Puesto



Mañana del domingo

Recurvo U18 Mujer (15-16-17 años)

Lua Teijeiro Aneiros 287+287 = 574, 1º Puesto

Iria Zaragoza López 221+258 = 479, 3º Puesto

Raquel Lorenzo Otero 197+221 = 418, en su regreso a competición, 5º Puesto

Lorena Quintela Anido 155+171 = 326, 6º Puesto 287+287 = 574,221+258 = 479,197+221 = 418, en su regreso a competición,155+171 = 326, Recurvo Senior Hombre

Timofei Soloviov 221+144= 365, 21º Puesto

Ismael Lage Iglesias 171+191 = 362, 22ª Puesto Recurvo +50 Hombre

Luís Gómez Agras 234+224 = 458, 12º Puesto

José M. Fernández Ramos 236+197 = 433, 13º Puesto



En total han conquistado dos Oros, dos Platas y dos Bronces, buen balance para los deportistas de Club Arco Narón que se esforzaron tanto en el montaje del campo de tiro como compitiendo. El Club Arco Narón expresa lo siguiente «Cumpliendo el compromiso moral que adquirimos al inaugurar el año pasado este campo de tiro (del que estamos muy orgullosos), conseguimos traer esta temporada otra prueba Oficial a esta instalación municipal.»