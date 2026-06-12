Xornada radiante para unha nova e multitudinaria edición da marcha ciclista escolar de Narón

Protección Civil, Policía Local e o Motoclub Fojeteiros escoltaron unha columna de centos de bicicletas que rematou con baile e radio en directo no paseo marítimo de Xuvia.
O sol acompañou este venres a centos de escolares de Narón nunha das citas máis agardadas do calendario municipal. A XVIII Marcha ciclista escolar encheu de bicicletas as rúas do municipio nunha xornada que, para moitos alumnos de Primaria, supuxo tamén un dos últimos actos do curso académico. Os grupos partiron desde os seus respectivos colexios e foron confluíndo nun percorrido conxunto pola estrada de Castela ata alcanzar o paseo marítimo de Xuvia, o seu punto de chegada.
E a meta estaba á altura: o paseo presentou un ambiente a rebosar, con familias, veciñanza e acompañantes que converteron a recta final nunha auténtica festa. O ambiente foi festivo desde o primeiro quilómetro. Profesorado, familias e membros das ANPA dos centros participantes –a práctica totalidade dos colexios do municipio- acompañaron en todo momento ao alumnado, sumándose á columna de ciclistas que tomou as rúas do municipio.
Xa no paseo, alumnado dos distintos centros escolares protagonizou unha exhibición de baile que foi un dos momentos máis celebrados da xornada, cunha mostra do traballo realizado ao longo do curso en cada colexio. A actividade contou cun amplo dispositivo de apoio. Protección Civil e a Policía Local de Narón velaron pola seguridade do percorrido, mentres que o Motoclub Fojeteiros escoltou a marcha achegando ese punto de cor e camaradería que xa forma parte do carácter propio desta cita. A coordinación entre todos os colectivos permitiu que o fluxo de participantes discorrese con normalidade e sen incidencias.
A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e a edil de Ensino, Olga Ameneiro, acudiron á meta para compartir o remate da xornada co alumnado e cos seus acompañantes. Ambas participaron no programa que Radiovoz emitiu en directo desde o paseo marítimo con motivo da marcha, un espazo que serviu para poñer en valor a traxectoria dunha actividade que leva xa case dúas décadas formando parte do calendario escolar de Narón.
Dezaoito anos levando a educación viaria máis alá das aulas. Porque aprender a circular con seguridade tamén se fai pedaleando, respectando as normas e compartindo a estrada. Iso é o que fixeron este venres, unha vez máis, centos de escolares de Narón.