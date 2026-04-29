Unha unidade móbil para a doazón de sangue visita Narón

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) desprazará unha unidade móbil á cidade de Narón os días 29 e 30 de abril.
O mércores, o vehículo permanecerá operativo no barrio de Xuvia, na estrada de Castela (á altura do Xulgado de Paz), en horario de 15:30 a 21:00 horas, e o xoves situarase a carón do centro de saúde, en horario de 9:00 a 14:30 e de 15:30 a 21:30 horas.
Dende ADOS lembran a importancia de manter hábitos axeitados antes de doar sangue. Así, recoméndase que as persoas que acudan pola mañá tomen o seu almorzo con normalidade, e que aquelas que o fagan pola tarde agarden dúas horas despois do xantar.
As persoas doantes deberán acreditarse coa tarxeta de doante, o DNI ou outro documento oficial de identificación, e informar ao persoal médico no caso de estar a seguir algún tratamento farmacolóxico.
O sangue non se pode fabricar e só é posible obtelo coa doazón de persoas solidarias que axudan a outras a recuperar a saúde. Grazas ás persoas que doan sangue, cada ano pódese axudar a preto de 31.000 persoas enfermas nos hospitais galegos. ADOS anima a buscar 15 minutos para doar sangue e salvar vidas.
Para máis información pódese contactar co teléfono gratuíto 900 100 828, visitar a web ados.sergas.gal ou as redes sociais de ADOS.