El BNG tilda de “especulativa” la propuesta del PP para la Ponte das Cabras en Ferrol

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El BNG de Ferrol ha calificado este martes como una operación “especulativa” la propuesta presentada por el Partido Popular y el alcalde de José Manuel Rey Varela presentada ayer para el desarrollo urbanístico de la zona de la Ponte das Cabras, al considerar que sigue la misma línea que actuaciones anteriores como la de Sánchez Aguilera.

El portavoz municipal nacionalista, Iván Rivas, explicó que la modificación puntual planteada supone un cambio en la clasificación del suelo, que pasaría de urbanizable a urbano no consolidado. Según indicó, este cambio conlleva un incremento significativo en los límites de edificabilidad permitidos.

En concreto, la edificabilidad pasaría de un metro cuadrado por metro cuadrado de suelo a 1,5 metros cuadrados, lo que supondría un aumento de cerca de 15.000 metros cuadrados —14.884 m²—, es decir, un 31% más respecto a lo contemplado hasta ahora en el PXOM.

Rivas detalló que de los 62.561 metros cuadrados de edificabilidad previstos en el nuevo plan, 56.553 se destinarían a vivienda de promoción privada. En este sentido, advirtió de que “probablemente só o 8,10 % terá como fin vivenda de protección pública”, al tiempo que cuestionó el anuncio del alcalde sobre la reserva del 30% para este tipo de vivienda.

El portavoz del BNG subrayó que el Concello no aplica los porcentajes de vivienda protegida recogidos en la Lei do Solo de Galicia, sino los fijados anualmente por el IGVS, que actualmente se sitúan en ese 8,10%.

Asimismo, criticó que “o anuncio do alcalde non é máis que papel mollado”, al no ajustarse ni siquiera a las exigencias actuales del 40% de vivienda protegida establecidas en la normativa vigente tras la última modificación legal.

Por todo ello, Rivas denunció la “indolencia” del regidor ferrolano, al que acusa de impulsar este tipo de modificaciones urbanísticas en un contexto de emergencia residencial con el objetivo de incrementar la edificabilidad y favorecer la vivienda libre.