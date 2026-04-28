Atropellado un hombre de 73 años en la avenida de la Residencia, frente al Naval

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Un hombre de 73 años, G.D.M. fue atropellado sobre las nueve y media de la mañana de este martes en la avenida de la Residencia, en las inmediaciones de la entrada al Hospital Naval. Atendido por efectivos del Urrxencias Sanitarias de Galicia, 061 fue trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado, medicalizada, a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide», del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF, en Ferrol.

Sobre las nueve y media de la mañana en el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió una llamada del personal de seguridad del Hospital Naval informando del accidente y solicitando ayuda. De inmediato desde el CIAE se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia medicalizada y a la Policía Local.

Al parecer el conductor del vehículo no advirtió que el peatón estaba cruzando la carretera , lo que originó el atropello.