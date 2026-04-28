PSOE, BNG y Ferrol en Común piden declarar el edificio de Correos como Bien de Interés Cultural

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los grupos municipales del PSdeG-PSOE, BNG y Ferrol en Común presentarán en el pleno del Concello de este jueves una moción conjunta para solicitar la declaración del edificio de Correos de Ferrol como Bien de Interés Cultural (BIC).

El inmueble, situado en el barrio de la Magdalena y con fachada principal hacia la Plaza de Galicia, forma parte de un destacado conjunto arquitectónico en el que también se encuentran la Casa Romero, el Teatro Jofre y la Puerta del Dique del Arsenal Militar.

En la moción, las formaciones destacan el valor histórico y patrimonial de la antigua Casa de Correos y Telégrafos, cuya construcción finalizó en 1934. El edificio fue diseñado por reconocidos arquitectos como Joaquín Otamendi Machimbarrena y Antonio Palacios Ramilo, y responde a un estilo regionalista que combina influencias gallegas y montañesas.

Con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, el inmueble presenta elementos singulares que, según recogen los grupos proponentes, merecen una especial protección. Entre ellos, la fachada principal con escalinata y escudos heráldicos —incluidos los de España y Ferrol con simbología republicana— y el patio interior cubierto por una gran vidriera, restaurada recientemente, que preside la zona de atención al público.

Los impulsores de la iniciativa subrayan que el edificio constituye un importante testimonio de una etapa histórica como la Segunda República Española, conservando elementos artísticos y simbólicos que han perdurado a lo largo del tiempo.

La moción plantea, por un lado, el reconocimiento unánime del pleno sobre la necesidad de otorgar esta protección y, por otro, iniciar los trámites para solicitar a la Xunta de Galicia su inclusión en el catálogo de Bienes de Interés Cultural.

El objetivo, señalan, es garantizar la conservación, protección y puesta en valor de este edificio singular del patrimonio ferrolano, tanto desde el punto de vista arquitectónico como histórico.