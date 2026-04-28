El PSOE reclama una comisión de seguimiento para el saneamiento del rural de Ferrol y denuncia retrasos

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El grupo municipal del PSOE llevará al pleno de este jueves en el Concello de Ferrol una moción sobre la situación del saneamiento en el rural, en la que denuncia la falta de avances y exige mayor transparencia y compromiso institucional.

Los socialistas califican esta infraestructura como una “débeda histórica” con los vecinos y vecinas del rural y recuerdan que en 2024 ya se aprobó por unanimidad una iniciativa en la que se instaba tanto al Concello como a la Xunta de Galicia a fijar un calendario vinculante de ejecución, establecer mecanismos de seguimiento y garantizar información periódica a la ciudadanía. Sin embargo, aseguran que estos acuerdos no se han materializado.

En este sentido, critican que en los últimos años se hayan sucedido anuncios públicos por parte de las administraciones sin que estos se hayan traducido en una planificación clara ni en plazos cumplidos. Según el grupo municipal, esta situación está deteriorando la confianza de la ciudadanía y refleja una gestión “basada máis na publicidade e no autobombo que na execución efectiva das actuacións comprometidas”.

Además, advierten de la falta de información detallada y verificable sobre el estado real del proyecto, lo que dificulta tanto el control por parte de la corporación como el seguimiento por parte de los vecinos.

Ante esta situación, la moción plantea la creación inmediata de una comisión de seguimiento del saneamiento rural, en la que participen todos los grupos políticos y representantes vecinales, con el objetivo de garantizar un control transparente y participativo.

Asimismo, el PSOE solicita que el gobierno local informe trimestralmente al pleno y a la ciudadanía sobre el desarrollo de las obras, incluyendo su grado de ejecución, incidencias y previsiones actualizadas. La iniciativa también contempla trasladar estos acuerdos a Augas de Galicia y a la administración autonómica para su conocimiento y cumplimiento.

Los socialistas subrayan que Ferrol “non pode permitirse máis demoras nin máis promesas incumplidas” en una infraestructura básica que afecta directamente a la calidad de vida, la salud pública y el medio ambiente.