El Auditorio de Ferrol acoge este jueves el concierto de Rafal Blechacz con la Orquesta Sinfónica de Galicia

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El Auditorio de Ferrol será escenario este jueves, 30 de abril, a las 20:30 horas, de uno de los conciertos más destacados de la temporada, organizado por la Sociedad Filarmónica Ferrolana. La cita reunirá al pianista polaco Rafal Blechacz y a la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez.

El programa estará centrado en la figura de Ludwig van Beethoven, con la interpretación de su Concierto para piano nº 3 en do menor, Op. 37 y la célebre Sinfonía nº 5, también conocida como la ‘Sinfonía del destino’. Este recital servirá además como anticipo del Año Beethoven que se celebrará la próxima temporada con motivo del bicentenario del compositor.

La velada incluirá también la obra ‘Soedades’, del compositor romántico coruñés Marcial del Adalid, en la orquestación realizada por Juan Durán, coincidiendo asimismo con el bicentenario de su nacimiento.

A sus 40 años, Blechacz es uno de los pianistas más reconocidos del panorama internacional y el único que ha logrado los cinco primeros premios del prestigioso Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin. Además, fue el primer polaco en ganar este certamen desde Krystian Zimerman en 1975. Habitual del sello Deutsche Grammophon, interpretará una de las obras más emblemáticas del repertorio pianístico de Beethoven.

El concierto tendrá una duración aproximada de 100 minutos con pausa. Las entradas ya están a la venta desde 17,60 euros para el público general y a cinco euros para los socios de la entidad organizadora, pudiéndose adquirir en las taquillas del Teatro Jofre y a través de la web de Ataquilla.