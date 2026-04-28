Ferrol en Común llevará al pleno una moción contra la LGTBIfobia y pide reforzar la acción institucional

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Ferrol en Común presentará en el pleno municipal de este jueves una moción con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora el 17 de mayo, con el objetivo de reforzar el compromiso del Concello en la lucha contra la discriminación hacia las personas LGTBI+.

La formación señala que la LGTBIfobia sigue presente en la sociedad y advierte de que las administraciones públicas deben ir más allá de los gestos simbólicos, apostando por políticas activas de prevención, formación y sensibilización. En este sentido, recuerdan la obligación legal de garantizar los derechos y la atención a las víctimas, así como de incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas.

La propuesta incluye medidas concretas como la visibilización del compromiso institucional con la diversidad mediante acciones simbólicas en la ciudad, la formación del personal municipal en igualdad y diversidad —especialmente en los servicios de atención a la ciudadanía—, así como el impulso de campañas de sensibilización y prevención frente a la LGTBIfobia.

Asimismo, la moción plantea el cumplimiento de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI+ 2025-2028 como marco de actuación para las políticas locales.

Desde Ferrol en Común insisten en que “fronte ao odio e á discriminación non cabe nin o silencio nin a equidistancia” y reclaman una respuesta pública firme, sostenida en el tiempo y dotada de recursos.