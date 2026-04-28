Más de 50 Vespas se darán cita en Ferrol este sábado en un encuentro internacional

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Ferrol se convertirá este sábado en punto de referencia para los amantes de las dos ruedas con la celebración del Encontro Internacional de Vespa Clubes. Así lo anunció este martes la concejala de Turismo, Maica García, destacando la participación del Vespa Club Rías Altas y del Vespa Clube do Porto (Portugal).

La cita tendrá lugar el sábado 2 de mayo y reunirá a más de medio centenar de motocicletas Vespa en la ciudad. A lo largo de la jornada, los participantes realizarán una ruta turística por el litoral ferrolano con el objetivo de poner en valor el patrimonio de la zona, incluyendo una parada en el Castillo de San Felipe.

Como broche final, alrededor de las 18:00 horas, las Vespas se concentrarán en la Plaza de Armas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una vistosa exhibición que llenará el centro de la ciudad de ambiente y color.