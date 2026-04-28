El ciclo Clásicos Inéditos proyecta ‘El susto’ este miércoles en el Torrente Ballester

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El ciclo ‘Clásicos Inéditos en Versión Española’ regresa a Ferrol con una nueva cita cinematográfica. El Centro Cultural Torrente Ballester acogerá este miércoles, 29 de abril, a las 20:30 horas, la proyección de ‘El susto’, una cinta galardonada con el premio Photoplay Award.

La iniciativa continúa apostando por recuperar películas de las décadas de los 40 y 50 que no llegaron a exhibirse en circuitos comerciales, acercando al público obras poco conocidas pero de notable interés.

La trama gira en torno a Janet, personaje interpretado por Anabel Shaw, una joven que, mientras espera reencontrarse con su marido Paul —al que da vida Frank Latimore— en un hotel, presencia desde una ventana un asesinato. Tras una discusión, un hombre golpea mortalmente a una mujer, un hecho que deja a la protagonista en estado de shock y provoca su ingreso en una clínica.

Con la llegada de su esposo, la historia avanza hacia una investigación marcada por la tensión psicológica. La intervención de un psiquiatra será clave para tratar de esclarecer lo ocurrido y descubrir la identidad del asesino.

Dirigida por Alfred L. Werker, la película combina elementos del thriller, el cine negro y el terror en un metraje de apenas 70 minutos. Además, refleja el contexto emocional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, marcado por las secuelas psicológicas en la población.

La entrada a la proyección será gratuita hasta completar aforo.