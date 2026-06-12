Ferrol incorpora desde el lunes a 60 socorristas para garantizar la seguridad en las playas durante el verano

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El dispositivo de vigilancia y salvamento de las playas de Ferrol ya está preparado para iniciar la temporada estival. Un total de 60 socorristas firmaron este viernes sus contratos tras superar las pruebas del proceso selectivo desarrollado por el Concello hace unas semanas, firmando este viernes su contrato.

Con la incorporación de este personal queda configurado el operativo que velará por la seguridad de los usuarios de los arenales del municipio durante los próximos meses. Del total de efectivos, uno desempeñará las funciones de coordinador de playas y otros nueve actuarán como coordinadores de caseta.

El servicio de vigilancia y salvamento comenzará a prestarse el próximo lunes, 15 de junio. Durante el fin de semana se llevará a cabo el reparto y suministro del material necesario para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, que permanecerá activo hasta el 18 de septiembre.

Los socorristas desarrollarán su labor diariamente en horario de 12.00 a 20.00 horas, cubriendo así los principales momentos de afluencia a las playas ferrolanas durante la campaña de verano.

Ferrol contará además este año con seis banderas azules, distintivo que reconoce la calidad ambiental, los servicios y la seguridad de los arenales. Estas ondearán en las playas de A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle, San Xurxo y Ponzos.

Con este operativo, el Concello busca reforzar la seguridad de vecinos y visitantes durante la temporada alta, garantizando una respuesta rápida ante cualquier incidencia en las playas del municipio.